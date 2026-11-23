Sarıyer'deki aslan yola 20-25 metre uzaklıkta! Mahalle muhtarı açıkladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanı yakalama çalışmaları devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Mahalle Muhtarı Şeyda Üstün, ısıya duyarlı dronlarla aslanın yerinin tespit edildiğini ve bulunduğu noktanın yola yaklaşık 20-25 metre uzaklıkta olduğunu söyledi. Ekiplerin hayvanın çevresini sardığını belirten Üstün, uygun koşullar oluştuğunda aslanın uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilmesinin beklendiğini aktardı. Üstün, aslanın bir evde yasa dışı şekilde beslendiğini öne sürerken, hayvanın nereden kaçtığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.