Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte masadaki senaryolar

Milyonlarca emeklinin gözü, yılbaşından önce hayata geçirilmesi planlanan maaş düzenlemesine çevrildi. A Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yapılabilecek zam oranları, seyyanen artış ve refah payı seçenekleri ayrıntılarıyla ele alındı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin lira arasında olabileceğini belirterek yaş ve prim gün sayısına göre hazırladığı örnek maaş hesaplamalarını paylaştı. Yayında memur emeklilerinin durumu, kök maaş sorunu ve asgari ücret beklentileri de değerlendirildi. Peki, yeni düzenlemede hangi formül öne çıkıyor, kim ne kadar maaş alabilir?