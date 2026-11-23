Sarıyer'de aslan paniği! Mahalle sakinleri A Haber'e konuştu

İstanbul Sarıyer'de bir aslanın görülmesi bölgede korku ve paniğe neden oldu. Uskumruköy Mahallesi'nde tespit edilen evcil aslanın kontrol altına alındığı, hayvana zarar verilmeden uyuşturularak etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevrede yaşayan vatandaşlar, daha önce bazı evlerde aslan ve timsah gibi vahşi hayvanların beslendiğine yönelik duyumlar aldıklarını belirtti. A Haber'e konuşan mahalle sakinleri ise yaşadıkları şaşkınlığı ve korkuyu anlattı.