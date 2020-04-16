ANALİZ - Kamu bankaları elini taşın altına koydu! Özel bankalar kredi musluklarını neden kapattı? |Video

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor duruma düşen vatandaş bankaların kapısını çalıyor. Kamu bankaları bu süreçte tüm imkanlarını seferber ederken özel bankalar her 5 kişiden sadece 1’inin kredi talebini olumlu cevap veriyor bu talebin de yarısını karşılıyor. Oysa ki özel bankalar iki ayda kredilerden 15 milyar lira faiz alırken 4,8 milyar kar elde etti. Yüksek kazanç sağlayıp vatandaşı unutan özel bankalara elini taşın altına sokmaları konusunda çağrılar artıyor. Detaylar analiz haberimizde…