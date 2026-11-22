Sarıyer'de AVM otoparkında yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye'de bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Saat 17.30 sıralarında aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken otomobilde patlamalar meydana geldi. Yangının çevredeki araçlara sıçrama ihtimaline karşı araç sahipleri otomobillerini bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.