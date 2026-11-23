İstanbul'da aslan paniği! Sarıyer'de ekipler alarma geçti

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde, ormanlık alanda aslana benzeyen bir hayvanın görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın termal kameralarla da tespit edildiği bildirildi. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, uzman veterinerlerin desteğiyle hayvanı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bölgedeki son gelişmeleri aktarırken hayvanın bir kişi tarafından beslendiği iddiasının henüz resmî makamlarca doğrulanmadığını belirtti.