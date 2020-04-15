"Borcumdan çok faiz istediler" Faruk Erdem vatandaşların özel bankalara sitemini canlı yayında ifşa etti |Video

Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları kolaylıklar sağlarken özel bankaların tutumları ise tepki çekti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen şikayetleri A Haber canlı yayınında dile getirdi. Bir vatandaşın özel bankaya olan borucunu ertelemek istediğini ama uygulanan faiz oranın mevcut borçtan bile daha yüksek olduğuna dikkati çeken Erdem, özel bankların bu olumsuz tutumlarını düzeltmezlerse canlı yayında tek tek ifşa edebilecekleri söyledi. İşte Erdem'in çarpıcı tespitleri ve vatandaşları özel banklar hakkındaki o şikayetleri...

Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları kolaylıklar sağlarken özel bankaların tutumları ise tepki çekti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen şikayetleri A Haber canlı yayınında dile getirdi. Bir vatandaşın özel bankaya olan borucunu ertelemek istediğini ama uygulanan faiz oranın mevcut borçtan bile daha yüksek olduğuna dikkati çeken Erdem, özel bankların bu olumsuz tutumlarını düzeltmezlerse canlı yayında tek tek ifşa edebilecekleri söyledi. İşte Erdem'in çarpıcı tespitleri ve vatandaşları özel banklar hakkındaki o şikayetleri...

İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili bugünkü köşe yazı;

Hükümet, salgınla mücadele sürecinde üretimin ve istihdamın sekteye uğramaması, işgücü piyasasının korunması, vatandaşların desteklenmesi için tüm imkanları seferber ederken; özel bankalar iş dünyasına ve müşterilerine eziyet etmeye başladı. "Kredileri erteleyeceğiz", "Ek limit vereceğiz" gibi sözlerle reklamlarını yapan özel bankalar, sözlerini tutmadıkları gibi, akıl almaz yöntemlerle vatandaşın işini zorlaştırmaya başladı. Son 10 günde kamu bankaları 27.5 milyar lira ilave kredi hacmi oluştururken, özel bankaların kredi hacminin yaklaşık 5 milyar lira daraldığı görüldü. Kamu bankaları hafta sonu bile çalışırken, özel bankaların birlik beraberliğe ters tavırları tepkilere yol açıyor. Bu ülkenin vatandaşlarından mevduat toplayıp kâr rekorları kıran özel bankalar, sıra müşterilerinin taleplerini karşılamaya gelince ise ortadan kayboluyor.



EZİYET ÖRNEKLERİ



* Yıllardır müşterisi olduğu bankaya giden işyeri sahibine, başvurusu sisteme dahi girilmeden 'Kredi çıkmaz' denildi.

* Bir başka işyeri sahibine ise önce kredi başvurusunun onaylandığı bildirildi, ardından imzalar atıldı, tam para ödenecekken 'memur' kefil göstermesi istendi.

* Bir şirket, kredilerini 2 ay ertelemek için bankaya gitti. Banka, aylık taksiti 49 bin 170 TL olan krediyi ancak 49 bin TL faiz ödenirse erteleyeceğini söyledi.

* 35 bin TL'lik firma çekini tahsil etmek isteyenden bin 2 TL çek tahsil komisyonu alındı.

* Yüksek limitli kredi kartı için başvuran esnaftan, kefil, ipotek, tapu gibi belgeler istendi.



YÜKSEK FAİZ VE EVRAK YÜKÜ ÇİLESİ

* Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: 250 milyar liralık kapasiteli KGF ile devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını gözlemlemekteyiz. Kredi çekme, kredi öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık ciddi faiz oranları, 'limit yok' gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılmaktadır.



*Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Başkanı Adnan Danışman: Kamunun verdiği imkanları dahi komisyon alarak müşteriye aktarmaya devam etmektedirler. Bu kabul edilemez. Bu yol birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Zor zamanda yardımlaşmaz isek kolay zamanda birlikte yürümemizin bir anlamı kalmayacaktır.







ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

* Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: Beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, özel bankalarımızın da elini taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak birlikte hareket ederek çıkabiliriz.



* İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Özel bankalarımızın da bazı sorumluluklar alarak elini taşın altına sokmasını bekliyoruz.



* Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mahmut Çelikus: Özel bankalar zor günde esnafın yanında olmazsa yarın parasını satacak esnaf da bulamayacak, akabinde bundan dolayı kendileri de zarar göreceklerdir.