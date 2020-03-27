Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan A Haber'de flaş açıklamalar |Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." dedi. Öte yandan, Bakan Selçuk, "2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." dedi.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE;

Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi.

Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor.

TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN AÇIKLAMA

Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı.



Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz.



Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor.



Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar.

2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz.

"HUZUREVLERİMİZDE HİZMET..."

20 bini aşkın büyüğümüze huzur evlerimizde hizmet veriyoruz. Tüm önlemleri ilk günde aldık. 6 saatte bir ateşleri ölçülüyor. Bilim Kurulu ile de sık sık istişare ediyoruz. Giriş çıkışlar kapatıldı.

SOSYAL YARDIMLAR NELER?

2002'den bu yana sosyal programlarda devrim yaptık. 43 sosyal yardım programımız var. 55 milyar lira yardım yapıyoruz. Sosyal yardımlar 0,4'lerden, 1,3'lere ulaştı. Bir kısmına nakdi sürekli yardımlar yapıyoruz. Biz vakıflar aracılığı ile de yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Vakıflara ayırdığımız pay 135 milyondu. Aylık artık 180 milyon göndereceğiz. Bu çerçevede destek vereceğiz.

VEFA PROJESİ İLE YAPILAN DESTEKLER NELER?

Vefa Destek Programı geçen seneden beri uyguladığımız bir pilot projeydi. İlk etapta 20 bini aşkın kişiye yardım etmiştik. Bu süreçte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelince, bu projeyi verimli hale getirmek için Ekonomik Kalkan Paketi'nde de bunu dile getirdik. Bunun koordinasyon grubu kuruldu. Valiler ve kaymakamların da koordinasyonunda bir grup. Şu an çok iyi bir hizmet sunuluyor.

Sahada çok etkin bir personel gücümüz var. Kızılay, AFAD, ASDEP, jandarma, polis, çok sayıda alışkın personel var. Ramazan Bayramı'nda koli dağıtımına da gideceğiz.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK İLE YAKIN ÇALIŞTIK"

Ekonomik İstikrar Paketi'nde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yakın çalıştık. Bakan Bey ile yeni projeler konusunda çalışıyoruz. Her gün yeni adımlar atıyoruz. Vatandaşımız bunu bilsin, biz her zaman yanlarında olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve tüm bakanlıklar olarak yanlarında olacağız.