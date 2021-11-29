SON DAKİKA: Asgari ücrette yüksek zam formülü! 2022 asgari ücreti ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 8 milyon kişinin gözü kulağı 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor. Peki bu süreçte hükümet tarafından ne mesajlar verildi? İşçiler ne istiyor? Tüm detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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