Son dakika: 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu |Video

"1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?" milyonlarca emeklinin yanıt beklediği soruyla ilgili flaş gelişmeyi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm merak edilen soruları yanıtı haberimizde...

"1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?" milyonlarca emeklinin yanıt beklediği soruyla ilgili flaş gelişmeyi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm merak edilen soruları yanıtı haberimizde...

1000 LİRALIK EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN YATACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Milyonlarca emeklinin yanıt beklediği soruya Erdem, açıklık getirdi. 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 1000 liralık emekli ikramiyeleri ise 27-30 Temmuz tarihler arasında emeklilerin maaş hesaplarına yatması bekleniyor.

Erdem, bu tarihin hükümet yetkilileri tarafında Ramazan Bayramı ikramiyelerinde olduğu gibi daha da geriye çekilebileceğini ifade etti.