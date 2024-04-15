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Kerkük petrolü ay sonu Türkiye'de! Irak ile petrol anlaşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 16:50
Türkiye ile Irak arasındaki görüşmeler meyvesini vermeye devam ediyor. Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı yeniden açılması planlanıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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