15 Nisan 2024, Pazartesi
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İran-İsrail gerilim piyasalara nasıl yansıdı? Altın fiyatı gerilimle rekor mu kıracak?
Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimden destek almaya devam ediyor. İran'ın İsrail'e yaptığı kısa süreli saldırının etkileri altın tarafında hissedilmeye devam ediliyor. ABD ve AB'nin desteğini alan İsrail'in saldırısı beklenirken ons altın fiyatı da gerilimden besleniyor. İran, saldırının 'şimdilik' bittiğini ifade etse de altın yeni haftaya nasıl başladı? İsrail-iran gerilmi altın, döviz ve kripto paraya nasıl yansıdı? Altın, dolar ve petrol fiyatı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.