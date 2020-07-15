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İlker Aycı: Milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla hainleri darmadağın etti

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Giriş: 15.07.2020 20:27
Güncelleme:15.07.2020 20:27
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Aycı "15 Temmuz 2016 yılında birliğimize beraberliğimize demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden hain kalkışmanın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla darmadağın edilişinin 4'üncü seneyi devriyesindeyiz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokakları meydanları dolduran özgürlüğümüze ve demokrasimize sahip çıkan aziz halkımıza en derin minnetimi ifade ederken bu alçakca teşebbüsün bertaraf edilmesin şehitlik mertebesine erişen 251 vatan evladına ALLAH'tan rahmet gazi olan binlerce kardeşimize de şifa diliyorum" dedi.
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