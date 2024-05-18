4 bakanlıkta büyük tasarruf dönemi! Araçlar satıldı sayılar azaldı

Kamuda tasarruf dönemi hızlı başladı. Adalet, Enerji, Milli Savunma ve Tarım Bakanlıkları, hafta başında açıklanan kamuda tasarruf paketine destek vermek için kolları sıvadı. Birçok kalemde tasarruf kararı alan bakanlıklar harcamalarını kısarak pakete destek verecek.

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