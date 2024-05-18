18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Güney Marmara’da bu yıl tarımda verim yüksek
Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur, Balıkesir başta olmak üzere Güney Marmara’daki tarım faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek geçtiğimiz yılın aksine, bu yıl yağış rejiminin üreticilere verimli bir sezon yaşattığını vurguladı.