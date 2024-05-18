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Bahçeden markete fiyat uçurumu! Şeftali bahçede 6 TL nektari 8 TL

ahaber.com.tr
Mehmet Barlas
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Giriş: 18.05.2024 08:40
Mersin'de şeftali ve nektari hasadı sürüyor. İki meyvenin fiyatı tarlada uygun ancak marketlerde yüksek fiyatta satılıyor. Üreticiler fiyatlar arasındaki bu büyük farka tepkili.
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