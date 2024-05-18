Bahçeden markete fiyat uçurumu! Şeftali bahçede 6 TL nektari 8 TL

Mersin'de şeftali ve nektari hasadı sürüyor. İki meyvenin fiyatı tarlada uygun ancak marketlerde yüksek fiyatta satılıyor. Üreticiler fiyatlar arasındaki bu büyük farka tepkili.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN