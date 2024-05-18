18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Milyonlarca emekliye dev destek! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, KYK'da bedava konaklama....
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilen 2024'te milyonlarca emekliye verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bir iletişim platformu kurulacağını ve emeklilerin tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabileceğini söylerken, yapılan anlaşmalar çerçevesinde emeklilere market, eczane ve fatura ödemelerinde indirim, KYK yurtlarında bedava konaklama gibi imkanlar sunulacağını aktardı.