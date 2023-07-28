Fırsatçılara ceza yağdı

Fiyat istikararını bozanlar haksız kazanç sağlayanlar ve stokçularla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat "2023'te otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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