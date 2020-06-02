Faturalı kredi ne demek? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi açıkladı. Açıklanan bu destek paketinde 'faturalı kredi' seçeneği akıllarda soru işaret bıraktı. Peki nedir bu faturalı kredi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Erdem, bu kredinin firmalar tarafından fatura karşılığında sağlanacağını ödemelerin bankaya değil firmaya yapılacağını ama faiz oranın kamu bankalarındaki kredilere oranla biraz daha yüksek olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde...

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi açıkladı. Açıklanan bu destek paketinde 'faturalı kredi' seçeneği akıllarda soru işaret bıraktı. Peki nedir bu faturalı kredi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Erdem, bu kredinin firmalar tarafından fatura karşılığında sağlanacağını ödemelerin bankaya değil firmaya yapılacağını ama faiz oranın kamu bankalarındaki kredilere oranla biraz daha yüksek olduğunu ifade etti.

FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.