18 Mayıs 2023, Perşembe
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Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek?
Yüksek kira sorununa çözüm olacak adımlar atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi düzenlemeleri yapacak? Fahiş kiraya karşı ne yapılacak? Büyükşehirlerde yaşayanlara kira yardımı mı yapılacak? Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.