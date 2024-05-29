Emeklinin kök maaşı yükselecek mi? Fark ödemesi yapılacak mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Milyonlarca kişi 3 temmuz tarihine odaklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, emekli ve asgari ücretliler için zam oranları kesinleşecek. Hangi kalemlerde artış olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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