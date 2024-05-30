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Bu tarlada çilekler 'seç-al' sloganıyla dalında satılıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 12:34
Bilecik'te pazarda pahalı olduğunu gören eşinin tavsiyesiyle 1 dönüm yerde çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 'seç-al' sloganıyla dalından satışı yapıyor. Yılda 40 dönümde 40 ton çilek yetiştiren Nar, şimdi ise üretimi seralarla yıl boyuna yayıp yurt dışına ihracat yapmaya hazırlanıyor.
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