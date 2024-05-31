Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar ve görüntülere ulaşıldı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi.