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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar ve görüntülere ulaşıldı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:53
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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

EVİNİN ETRAFINDAKİ ÇÖPLERE ATMIŞ

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti. İşte adım adım çözülen cinayetin ayrıntıları.

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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

İddialara göre, şüpheli Bilal D.'nin evinin sol yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Nihat Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden kol ve bacaklar bulundu.

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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

Eve 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih'in derisi yüzülmüş olan kafası bulundu. Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı! Çöpte bulunan cesette imza şoku

OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre Öte yandan ekipler Nihat Salih'in telefon görüşmelerini de incelemeye aldı. Olay günü saat 12.58'te Bilal Dilek'le bir telefon görüşmesi saptandı.