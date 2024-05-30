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Adana'da ata tohumu ve fidelerine yoğun ilgi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 12:37
Adana’nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın ürettiği ata tohumu ve fideleri yoğun ilgi görüyor.
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