Son dakika: Enflasyon geçiş dönemi sona eriyor! Mehmet Şimşek duyurdu: Dezenflasyon dönemi başlıyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuştu. Şimşek açıklamasında "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" ifadelerini kullanırken ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Şimşek cari açıkta muazzam bir iyileşmenin yaşandığını söylerken, vergi ve muafiyetlerin gözden geçirildiğini de ifade etti. İşte detaylar...

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