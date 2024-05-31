Bayram için biletler tükendi! Havada-karada 15 milyon yolcu

BİLETLER TÜKENDİ

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz tatilinin otobüsçülük sektöründe her zaman güçlü bir hareketlilik yarattığını belirterek, "Okulların kapanmasının ardından Kurban Bayramı başlıyor. Bu durum talebi çok ciddi anlamda artırıyor. Bayrama iki hafta kala neredeyse bir çok firmanın biletleri tükendi. İlave seferler açılmaya başlandı. Ancak bu araçlar da talebe yetmeyecek. O nedenle Ulaştırma Bakanlığı'ndan da turizm belgeli araçların kullanımı için izin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.