Bayram için biletler tükendi! Havada-karada 15 milyon yolcu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yolculuk hazırlıkları başladı. Bayram için otobüs biletleri tükendi. Firmalar ilave seferlere başladı. Okul tatiliyle birleşen bayram döneminde 7 milyonu otobüs, 5 milyonu uçak, 3 milyonu trenle olmak üzere 15 milyon kişi yolculuk yapacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
06:43
Karnelerin dağıtılacağı 14 Haziran ve hemen sonrasında başlayan Kurban Bayramı, ulaştırma sektöründe çok büyük bir yoğunluğa yol açtı.
Otobüs biletlerinin şimdiden tükendiği bu dönemde otobüsçülük sektörü ek seferleri devreye almaya başladı. 12-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul'dan günde 2 bin 500 ila 2 bin 800 arasında otobüs sefer yapacak.
Bayram içindeki hareketlilik ve dönüşle birlikte sadece 7 milyon kişi otobüsle seyahat edecek. Bu dönemde 4.5-5 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak.
Bayram döneminde otobüs, uçak ve tren olmak üzere yaklaşık 15 milyon kişi toplu ulaşım araçlarını kullanacak.
BİLETLER TÜKENDİ Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz tatilinin otobüsçülük sektöründe her zaman güçlü bir hareketlilik yarattığını belirterek, "Okulların kapanmasının ardından Kurban Bayramı başlıyor. Bu durum talebi çok ciddi anlamda artırıyor. Bayrama iki hafta kala neredeyse bir çok firmanın biletleri tükendi. İlave seferler açılmaya başlandı. Ancak bu araçlar da talebe yetmeyecek. O nedenle Ulaştırma Bakanlığı'ndan da turizm belgeli araçların kullanımı için izin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.