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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. Sokak hayvanları sorununun çözülmesi için herkes elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda hayvanları sokaktan toplamak, barınak yapmak, rehabilitasyon belediyelerin sorumluluğunda olacak. Belediyeler bütçe gelirlerinin belli bir bölümünü bu iş için ayıracak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:59
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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. AK Parti grubu, muhalefet partileri, STK'lar, vakıf ve dernekler, hayvanseverler ile de görüşüp teklife son şeklini verecek.

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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

Teklifin birkaç hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.

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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

UYUTMA YÖNTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Hazırlanan taslak metin "hayvanların sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen hayvanlar için uyutma" yöntemine başvurulması esasına dayanıyor. AK Parti grubu bu yöntemi değiştirmeyi düşünmüyor.

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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

AK Parti kurmayları, "Türkiye'de barınakların kapasitesi 100 bin. 2 milyonun üstünde sokak köpeği var. Bu hayvanlara yetecek kadar barınak yaparak kısırlaştırma ile sorunun çözülmesi mümkün görünmüyor" dediler.

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Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

SAHİPLENME SÜRESİ

Bir aylık sahiplendirilme süresi ise grupta tartışmaya açıldı. Sürenin 1,5-2 aya çıkartılması üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, "Vatandaşlarımıza sahiplenme için biraz daha zaman vermenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama süreyi uzun bulanlar da var" dedi.