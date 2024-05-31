Sokak hayvanları için devlette seferberlik! Herkes elini taşın altına koyacak

Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. Sokak hayvanları sorununun çözülmesi için herkes elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda hayvanları sokaktan toplamak, barınak yapmak, rehabilitasyon belediyelerin sorumluluğunda olacak. Belediyeler bütçe gelirlerinin belli bir bölümünü bu iş için ayıracak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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