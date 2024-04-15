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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten yatırımcılar için kritik uyarılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.04.2024 13:43
İran'ın İsrail'e hafta sonu gerçekleştirdiği hava operasyonu nedeniyle piyasalarda endişe hakim. Saldırın piyasaları nasıl etkiledi? Altın, döviz ve borsada son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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