Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş’ten yatırımcılar için kritik uyarılar

İran'ın İsrail'e hafta sonu gerçekleştirdiği hava operasyonu nedeniyle piyasalarda endişe hakim. Saldırın piyasaları nasıl etkiledi? Altın, döviz ve borsada son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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