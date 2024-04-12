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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 10:50
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Ramazan Bayramı’nda çalışan işçiler kaç lira mesai alacağını merak edip araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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Bayramda çalışanların mesai hesabı
Bayramda çalışanların mesai hesabı
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