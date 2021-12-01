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Asgari Ücret Komisyonu toplandı! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

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Giriş: 01.12.2021 14:54
Milyonlarca insanın heyecanla beklediği ve asgari ücretin belli olacağı ilk toplantı yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda  saat 14.00'de bir araya geldi. Toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil ediyor. Asgari ücret için yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu.
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