15 Şubat 2022, Salı
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Altın dönüşümlü hesap nedir? Yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak?
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin ayrıntıları belli oldu. 1 Mart itibariyle yeni dönem başlayacak Türkiye’de bin 500 Altın Değerleme Noktası olacak ve vatandaşlar altınlarını değer kaybı yaşamadan ekonomiye kazandırabilecek ve istediği zaman sistemden altınlarını alarak çıkabilecek. Peki vatandaş altından nasıl kar elde edecek? Sistem nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç değerlendirdi.