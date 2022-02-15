15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın dönüşümlü hesap nedir? Yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak?

Altın dönüşümlü hesap nedir? Yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 13:36
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin ayrıntıları belli oldu. 1 Mart itibariyle yeni dönem başlayacak Türkiye’de bin 500 Altın Değerleme Noktası olacak ve vatandaşlar altınlarını değer kaybı yaşamadan ekonomiye kazandırabilecek ve istediği zaman sistemden altınlarını alarak çıkabilecek. Peki vatandaş altından nasıl kar elde edecek? Sistem nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?
Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?
İndirimi yansıtmayana 3 ayrı ceza
İndirimi yansıtmayana 3 ayrı ceza
Etiketler değişti! İndirimi başladı
Etiketler değişti! İndirimi başladı
Daha Fazla Video Göster