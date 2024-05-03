TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı! Nisan 2024'te enflasyon ne kadar oldu? TÜİK Nisan 2024 TÜFE verisi

Son dakika haberine göre TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda ise yüzde 69,80 oldu. Yıl başından bu yana ise enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu.

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