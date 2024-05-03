Emekli promosyonları ne kadar oldu? Promosyon kampanyaları devam ediyor mu?

Bankalar arasındaki rekabet, Mayıs ayında açıklanan kampanyalarla birlikte daha da arttı. Emeklilere yönelik çekici tekliflerin yarattığı yarışma, bazı bankaların promosyonları 18 bin liraya kadar yükseltmesine neden oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

PROMOSYONDA TABAN RAKAMLAR

10 BİN TL'YE KADAR (ÖLÜM MAAŞI) 5.000 TL

10 BİN-15 BİN TL ARASI 8.000 TL

15 BİN-20 BİN TL 10.000 TL

20 BİN TL ÜZERİ 12.000 TL

BANKALARIN YENİ RAKAMLARI

A BANKASI: 6.250-15.000 TL

B BANKASI: 6.250-18.000 TL

C BANKASI: 5.000-14.500 TL