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Emekli promosyonları ne kadar oldu? Promosyon kampanyaları devam ediyor mu?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.05.2024 09:48
Bankalar arasındaki rekabet, Mayıs ayında açıklanan kampanyalarla birlikte daha da arttı. Emeklilere yönelik çekici tekliflerin yarattığı yarışma, bazı bankaların promosyonları 18 bin liraya kadar yükseltmesine neden oldu.  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

PROMOSYONDA TABAN RAKAMLAR

10 BİN TL'YE KADAR (ÖLÜM MAAŞI) 5.000 TL

10 BİN-15 BİN TL ARASI 8.000 TL

15 BİN-20 BİN TL 10.000 TL

20 BİN TL ÜZERİ 12.000 TL

BANKALARIN YENİ RAKAMLARI

A BANKASI: 6.250-15.000 TL

B BANKASI: 6.250-18.000 TL

C BANKASI: 5.000-14.500 TL

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