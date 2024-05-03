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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti!

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.05.2024 10:21
Temmuz ayında, 16 milyon emeklinin geliri artacak. Bu artış, emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı düzenlemeyi içerecek. Bugün açıklanan 4 aylık enflasyon oranı farkı da bu düzenlemelerde belirleyici olacak. Ocak 2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlenmişti. Peki emekli temmuzda ne kadar maaş zammı alacak?
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