Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti!

Temmuz ayında, 16 milyon emeklinin geliri artacak. Bu artış, emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı düzenlemeyi içerecek. Bugün açıklanan 4 aylık enflasyon oranı farkı da bu düzenlemelerde belirleyici olacak. Ocak 2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlenmişti. Peki emekli temmuzda ne kadar maaş zammı alacak?

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