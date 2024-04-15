15 Nisan 2024, Pazartesi
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Alo 174 hattında gelen garip şikayetler! Marketlerde etiket değişim hızı
Tarım Bakanlığı'nın "tüketiciyi korumak için" kurduğu alo 174 ihbar hattı, kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar 3 milyon 34 bin 799 şikayet aldı. Ancak hat çoğu zaman birbirinden gereksiz başvurular ile meşgul ediliyor. Öte yandan bayramın bitmesiyle beraber marketlerde etiketler değişti. Ramazan fırsatçıları bayram sonrası yine fiyatları yükseltti. A Haber spikeri Cansın Helvacı hafta sonu market alışverişi sırasında yaşadığı etiket olayını canlı yayında anlattı. Cansız Helvacı daha alışveriş yaparken elindeki ürünün fiyatının yükseltildiğini söyledi ve durum karşısında şikayetçi olduğunu söyledi.