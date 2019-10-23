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23.10.2019

Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı |Video

Rusya'da yaya geçidi önünde meydana gelen kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı ve yayaların üzerine devrildi. Kazada, 6 yaya ve takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Korkunç kaza anbean kameralara böyle yansıdı.

St. Petersburg şehrindeki bir dört yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun solundan gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle soldan gelen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve o sırada yaya geçidindeki insanların üzerine devrildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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