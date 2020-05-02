Son dakika: Türkiye'nin virüs avcıları... Dünya bu fotoğrafları konuşuyor |Video

Son dakika haberi; Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, Türkiye'de COVID-19 hastalarıyla temasta bulunan kişileri takip etmek üzere kurulan ve 'virüs dedektifi' diye anılan filyasyon ekiplerini dünyaya tanıttı. Türk yetkili, bazen bir Corona Virüsü vakası nedeniyle 200 kişiye ulaşmak gerektiğini anlattı.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Corona Virüsü salgınına karşı canla başla çalışan Türk filyasyon ekiplerini izledi.

Reuters foto muhabiri Tuvan Gümrükçü tarafından çekilen fotoğraflar, Ankara'da ev ev gezen filyasyon ekiplerini izledi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı virüs avcılarının çalışma sistemini Reuters'a anlatan Türk yetkili ise, bazen bir corona virüs vakası nedeniyle 200 kişiye ulaşmak gerektiğini anlattı.

İki kişilik ekiplerden oluşan görevliler, corona virüs taşıyan kişilerle teması olan şüphelilerin evlerine giderek kapı kapı geziyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Covid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

"GİZLİ KAHRAMANLAR"

Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Covid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

Sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, görevlerini yürütürken mücadelenin "gizli kahramanları" olarak nitelendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon çalışması ile ilgili "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini bu filyasyonla sağladık. İlk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakadafilyasyon yönetimini uyguladık" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun ne denli dikkat, titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşti. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülke."

Bakan Koca, filyasyon ekiplerinin çalışma sistemini ise şöyle anlatmıştı: "Her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşüyor. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takiplerini yaptık. Toplamda takipleri yapılan 251 bin 28 kişi oldu. Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekipler. "Ekipler, her yeni corona virüs vakasının tespitinde vakanın hikâyesi alınır alınmaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında tarıyorlar. "Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket ediyorlar, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip ediyorlar."

Türkiye'de 4 bin 600 kişilik ekip tek tek corona virüslü hastaların son temas ettiği kişilerin listesini çıkarıyor. Bu kişiler bulunarak ateş, öksürük gibi semptomları olup olmadığı öğreniliyor. Temaslı listesindekiler karantinaya alınarak virüs bulaşmışsa başkalarına da geçmesi önleniyor.

Filyasyon ekibinin Ankara grubunda ise 900 kişi var. Temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçladığı il yüzde 99 ile Zonguldak. En düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an 1200 filyasyon ekibi görev alıyor.

Daha önce ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in internet sitesinde de Türkiye'nin corona virüs salgınıyla mücadelesini konu alan bir makale yayımlanmıştı. Türkiye'nin birçok açıdan diğer ülkelerden farklı bir yol izlediğine dikkat çekilen yazıda, uzmanlar kısmi sınırlamaların sonuç verebileceği dile getirilmişti.