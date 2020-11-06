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Son dakika: The Economist dergisi başkanı seçti!
Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimleri devam ederken "The Economist" dergisi başkanı seçti. Dergi son sayısındaki kapağına Biden'ın resmini taşıdı. "Joe Biden, çok derinden ikiye bölünmüş bir ülkeyi yönetmeye kararlı görünüyor. Seçim sonuçlarının yakınlığı, Trump akımının devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullanıldı.
Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimleri devam ederken "The Economist" dergisi başkanı seçti.
Dergi son sayısındaki kapağına Biden'ın resmini taşıdı. "Joe Biden, çok derinden ikiye bölünmüş bir ülkeyi yönetmeye kararlı görünüyor. Seçim sonuçlarının yakınlığı, Trump akımının devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullanıldı.