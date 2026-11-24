Jensen Huang Nvidia CEO'luğuna geri döndü! Casusluk soruşturması sürüyor
Nvidia CEO'su Jensen Huang, 11 günlük ayrılığın ardından yeniden görevine döndü. Huang hakkındaki casusluk soruşturması sürerken Nvidia, CEO'sunun yabancı istihbaratın hedefi olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Huang'ın liderliğine ihtiyaç duyulduğunu belirttiği aktarılırken, Nvidia hisselerinde büyük artış yaşandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den son gelişmeleri aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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