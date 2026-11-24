Rusya-Ukrayna Savaşı Akdeniz'e taşındı! Rus korveti ve yük gemisi batırıldı
Ukrayna, Rusya'nın Akdeniz'deki askeri varlığını hedef aldı. Libya açıklarında düzenlenen insansız deniz aracı saldırılarında Rusya'ya ait Merküri isimli korvet ile bir kuru yük gemisinin batırıldığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyonda 7 insansız deniz aracının kullanıldığını belirterek saldırının detaylarını paylaştı. Kuru yük gemisinde silah taşındığını da öne sürdü.
Erkan SevenlerEditör
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