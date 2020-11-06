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ABD seçimlerinde hile iddiası! 36 yıl önce ölen adam Biden'a oy verdi
ABD'de seçimlerinde Başkan Trump'ın hile iddialarını güçlendiren bir gelişme yaşandı. Seçimlerde 36 yıl önce ölen bir adamın posta yoluyla oy kullandığı belirlendi. İddiaya göre, o oy Biden'a gitti.
ABD'de seçimlerinde Başkan Trump'ın hile iddialarını güçlendiren bir gelişme yaşandı. Seçimlerde 36 yıl önce ölen bir adamın posta yoluyla oy kullandığı belirlendi. İddiaya göre, o oy Biden'a gitti.