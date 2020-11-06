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ABD seçimlerinde hile iddiası! 36 yıl önce ölen adam Biden'a oy verdi

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Giriş: 06.11.2020 08:40
Güncelleme:06.11.2020 08:52
ABD'de seçimlerinde Başkan Trump'ın hile iddialarını güçlendiren bir gelişme yaşandı. Seçimlerde 36 yıl önce ölen bir adamın posta yoluyla oy kullandığı belirlendi. İddiaya göre, o oy Biden'a gitti.

ABD'de seçimlerinde Başkan Trump'ın hile iddialarını güçlendiren bir gelişme yaşandı. Seçimlerde 36 yıl önce ölen bir adamın posta yoluyla oy kullandığı belirlendi. İddiaya göre, o oy Biden'a gitti.

1984 yılında ölen William Bradley Bidena oy verdi 1984 YILINDA ÖLEN WİLLİAM BRADLEY BİDEN'A OY VERDİ

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