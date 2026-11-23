Sarıyer'de aslan ihbarında yeni gelişme! Gizemli hayvan kamerada

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü ihbarının ardından yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen bir hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede aslan bulunamadı. Yeni görüntülerdeki hayvanın hangi türe ait olduğu ise henüz belirlenemedi.