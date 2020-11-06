Trump'a Facebook ve Twitter operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına sık sık kısıtlama getiren Twitter'dan yeni bir hamle daha geldi. Sosyal medya devi ilk kez Trump'ın oy sayımına ilişkin attığı bir tweete yanıt verdi. Twitter'ın demokratlar adına ABD seçimlerine müdahale etmesi tartışmalara neden oldu. Bu arada Trump destekçileri tarafından açılan "stop the steal" isimli sayfa Facebook tarafından sansürlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına sık sık kısıtlama getiren Twitter'dan yeni bir hamle daha geldi. Sosyal medya devi ilk kez Trump'ın oy sayımına ilişkin attığı bir tweete yanıt verdi. Twitter'ın demokratlar adına ABD seçimlerine müdahale etmesi tartışmalara neden oldu. Bu arada Trump destekçileri tarafından açılan "stop the steal" isimli sayfa Facebook tarafından sansürlendi.