Bursa'da sağanak hayatı felç etti! 10 araç mahsur kaldı, evleri su bastı

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi girişinde rögarların tıkanması sonucu yollar göle dönerken, su birikintilerinde mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Trafik polisleri, 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişini araç trafiğine kapattı. Kent genelinde yaklaşık 50 ev için su baskını ihbarı yapılırken, İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşandı. Olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.