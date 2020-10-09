Economist dergisi: Azerbaycan Türk SİHA'ları ile dengeleri altüst etti
Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında 13. Güne girilirken Türk SİHA’ları dünyanın gündemi olmaya devam ediyor. Economist dergisi, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği ifade ediliyor.
On üçüncü gününe giren Dağlık Karabağ savaşında gece boyu patlama sesleri susmadı, Azerbaycan ordusu cepheden yeni görüntüler paylaştı.
Bakü yönetimi, gündüz vakti cephe hattına ekipman taşıyan Ermenistan konvoyunun hava saldırısıyla imha edildiği görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Resmi açıklamada, bir gün içinde Ermenistan'a ait 13 T-72 tankı, dört Grad füze sisteminin vurulduğu belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinden son 24 saatte ele geçirilen tanklar ve zırhlı araçların video kaydını da yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ayrıca Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentindeki tarihi Gazançetsots Katedrali'ne top atışı yapıldığı yönündeki haberleri resmi açıklamayla yalanladı. Çatışmaları takip eden BBC'nin ünlü savaş muhabiri Orla Guerin, Ermenistan saldırılarında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Guliyeva Tevfik'in mezarının fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.
'Dağlık Karabağ'da on yıllardır süren karışıklıkta yeni bir mezar' diye yazan Guerin, Guliyeva Tevfik'in evinin içinden de bir fotoğrafa sosyal medya hesabında yer verdi.
Azeri kadının yalnız yaşadığı evde yatağında uyurken Ermenistan ordusu tarafından fırlatılan top atışıyla yaşamını yitirdiğini yazan ünlü savaş muhabiri, komşularının gözyaşı döktüğünü aktardı.
Ermenistan hafta içinde sivil yerleşimlere saldırılarını artırdı, Perşembe günü Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Goranboy'a düşen roketler en az bir sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Reuters haber ajansı, Goranboy yakınlarındaki Karaçınar köyünde İlyas Ahmedov'a ait bir çiftliğin de Ermenistan tarafından vurulduğunu bildiriyor. Foto muhabiri Ümit Bektaş, yaralanan koyunların fotoğraflarını dünyaya geçti.
Ermenistan ordusu saflarında savaşmak için Lübnan'dan Dağlık Karabağ'a gelen opera sanatçısı Kevork Hadjian'ın, Lulasaz çevresindeki çatışmalarda öldüğü bildiriliyor.
Yerel medya, 6 Ekim'deki çatışmalarda Azeri birlikleri tarafından öldürülen Hadjian'ın gönüllü olarak cephe hattında yer aldığını duyurdu.
Dağlık Karabağ'da son çeyrek yüzyılın en şiddetli çatışmalarını sayfasına taşıyan Economist dergisi, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği ifade ediliyor.
Haberde, Azerbaycan'ın Ermeni ordusuna karşı başarısı, Rusya, Türkiye ve İsrail'den aldığı ileri teknoloji silahlara bağlanıyor ve Rus askeri analisti Pavel Felgenhauer'in Ermeni ve Azeri ağır silahlarının toplam sayısının şu an aşağı yukarı aynı olduğunu ancak Azerbaycan ordusunun daha nitelikli teknolojiye sahip olmakla övündüğünü söylediği aktarılıyor.
Azerbaycan'ın videosunda, İsrail yapımı ve radara yakalanmadan saatlerce uçabilen insansız hava aracı Harop'un görüldüğü haberde yer verilen bilgiler arasında. Haberde bu insansız hava aracıyla 2016'da Ermeni askerlerini taşıyan bir otobüsün vurulduğu belirtiliyor, "Videodan, mevcut çatışmada yeniden kullanıma sokulduğu anlaşılıyor" deniyor. Ekonomist, bunun "şaşırtıcı" olduğunu yazıyor. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Ulrike Franke, "Uzmanların genel fikri, uçaksavar ateşlerine açık oldukları için insansız hava araçlarının devletler arası savaşlarda büyük bir rol oynamayacağı yönündedir" diyor.
Haberde, "Bu ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçleri içeren savaşlar için doğru olabilir. Bunun yanlış olduğu daha ufak çaplı çatışmalarda kanıtlandı. Türkiye Suriye'nin kuzeyine Şubat ayında bir saldırı başlattığında, TB2 insansız hava araçlarını yüzlerce Suriye zırhlı aracını imha etmek için kullandı. Bu durum, Kafkasya'da kendini tekrar ediyor. Azerbaycan, kendi TB2'lerini kullanarak Ermenistan hava savunmasının, toplarının ve zırhlarının önemli bir kısmını düzenli biçimde yok etti" deniliyor.
İnsansız hava araçlarının savaş uçaklarına göre çok daha az maliyetli olduğu belirtilen haberde, "Türk ve Azeri taktiği daha düşük maliyetli bir hava gücüne işaret ediyor" deniliyor. Haberde, insansız hava araçlarının sadece yok etme gücüne sahip olmadığı, bunları kayda da geçirebildiği belirtiliyor, "Çatışmanın iki tarafı da düşman tanklarını ve askerlerini imha ettiğini gösteren görüntüler paylaştılar. Bunu, Suriye ve Libya'da hava yoluyla yaptığı istismarları övünerek gösteren Türkiye'den öğrendiler" deniliyor.
Haberde, düşünce kuruluşu Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Aaron Stein'ın "Türkler propagandanın ustası. Bu görüntüleri kullanma, sosyal medyada paylaşma ve hikayeye yön vermede çok iyi iş çıkarıyorlar" sözlerine yer veriliyor.