Trump'ın başkan olması sürprizlere bağlı: O eyaletleri kazanırsa Trump "devam" diyecek

ABD tarihindeki en kritik seçimlerden biri olan 2020 seçimlerinde Trump-Biden çekişmesi sürerken, A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarında paylaştı. Çekişmede artık sona yaklaşıyor demenin henüz mümkün olmadığını belirten Kavasoğlu, eyaletlerdeki son durumu ve kritik bölgeleri paylaştı. Trump'ın başkan olması için kazanması gereken eyaletleri tek tek sayan Kavasoğlu, bu eyaletlerdeki şu anki son oy oranları da izleyenlerle paylaştı.