2027'de asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları

A Haber ekranlarında 23 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan programda, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin zam senaryoları ve maaş artışlarının ürün fiyatlarına etkisi ele alındı. Hukukçular Av. Tuba Arslan ve Av. Hadi Dündar, akademisyen Dr. Tolga Sakman ile yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş'un konuk olduğu programda, asgari ücretin ne kadar olacağı, zam oranının hangi kriterlere göre belirleneceği, işveren maliyetlerinin nasıl değişeceği ve maaşlara zam gelmeden fiyatların neden arttığı soruları gündeme taşındı. Ahmet Kurtuluş, yüzde 30 zamla net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşabileceği tahmininde bulundu.