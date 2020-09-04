The Economist’in doğalgaz keşfi hazımsızlığı: Dışa bağımlılığını sona erdirmez





HAZIMSIZLIK KOKAN İFADELER!

Makalenin devamında "Erdoğan keşfi, Türkiye'nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı' olacağı, 'yeni bir çağ' olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98'ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye'nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var." gibi keşfi gölgelemek istercesine ifadelere yer verildi.