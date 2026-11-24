Gök Vatan'ın yeni muhafızı KAAN! 2035'e kadar 100 milli savaş uçağı hedefi

Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'da kritik aşamalar birer birer geride kalıyor. İlk prototipin gökyüzüyle buluşmasının ardından yeni prototipler de test sürecine dahil oluyor. 2030 yılına kadar 20, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor. Yerli radarı, milli sistemleri ve TF-35000 motoruyla KAAN, Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Milli gurur KAAN'a ilişkin gelişmeler, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ekranlara geldi.