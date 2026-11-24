2027 asgari ücret zammı için masadaki rakamlar! Bülent Erandaç olası zam formülünü açıkladı

A Haber ekranlarına konuk olan gazeteci Bülent Erandaç, yeni dönemde asgari ücrete yapılması beklenen artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılındaki yüzde 27'lik artışı hatırlatan Erandaç, yeni zam döneminde yüzde 27 ile yüzde 30 arasındaki oranların öne çıktığını belirtti. Olası zam senaryolarına göre asgari ücretin 35-37 bin lira bandına yükselebileceğini ifade etti.